Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран после матча третьего тура УПЛ с Вересом (2:0) рассказал о травмах Алиссона, Юхима Конопли и Кевина.

«Аліссон получил небольшое повреждение, когда произошел эпизод со столкновением, поэтому мы заменили его в экстренном порядке, чтобы избежать худших последствий его травмы. Конопля тоже почувствовал небольшую боль в приводящей мышце, поэтому, конечно, мы заменили его также превентивно, чтобы избежать травмы. Проведем обследование и, как только что-то станет известно, опубликуем соответствующую информацию.

Что касается Кевина, то он начнет подготовку с нами завтра, но для нас сейчас самой важной миссией является его постепенная интеграция и возвращение к тренировочному процессу, чтобы ни в коем случае не навредить ему и команде в целом. Поэтому я радуюсь, что команда восстанавливает свой полноценный состав и считаю, что мы на правильном пути восстановления нашего кадрового потенциала», – цитирует Турана клубная пресс-служба.