Шахтер оформил первый летний трансфер! В состав команды Арды Турана присоединился полузащитник Сан-Паулу Лукас Феррейра, сообщает официальный сайт клуба.

19-летний полузащитник подписал контракт с Шахтером до 30 июня 2030 года. В новой команде бразилец будет играть под номером 37.

По данным Transfermarkt, Шахтер заплатил Сан-Паулу 10 миллионов евро. В контракте прописаны бонусы в размере 2 млн евро в случае выхода Шахтера в Лигу Чемпионов по итогам сезона 2025/26.

Феррейра появился в Шахтере на фоне слухов о возможном переходе Кевина в английский Фулхэм, с которым уже согласовал детали личного контракта.

Феррейра находился в системе Сан-Паулу с 2021 года. В составе молодежной команды был победителем Кубка Бразилии U20 (2024). В январе 2025 года вместе с командой завоевал молодежный Кубок Сан-Паулу (Копинья), сыграв на турнире 9 матчей, в которых забил 3 мяча и сделал 2 ассиста.

Всего на профессиональном уровне провел 23 игры (5 в Кубке Либертадорес, 13 в Серии А, 2 в Кубке Бразилии, 3 в Паулиста) и отметился 1 голом и 1 ассистом.