22-летний бразильский вингер Шахтера Кевин может этим летом покинуть донецкий клуб. По информации журналиста Пабло Оливейры, футболист согласился на переход в Фулхэм и ждет окончательного решения клубов.

В понедельник агент игрока отправится в Лондон для встречи с руководством английского клуба. Переговоры уже на завершающем этапе.

Фулхэм предложил Шахтеру 40 миллионов евро плюс 5 миллионов бонусами. Ранее «горняки» оценивали футболиста в 50 млн, но теперь снизили сумму до 45 млн и склоняются к принятию предложения англичан.

Кевин имеет контракт с Шахтером до декабря 2028 года, однако сам футболист хочет попробовать свои силы в английской Премьер-лиге. В нынешнем сезоне он забил 4 гола в трех матчах, но сейчас восстанавливается после травмы, из-за которой пропустил пять игр.

Фулхэм уже начал сезон в АПЛ с ничьи против Брайтона (1:1).