Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ рассмотрел инциденты во время матчей 27-го тура украинской Премьер-лиги и назначил ряд штрафов клубам УПЛ. Рекордные наказания получили Шахтер и ЛНЗ, которые оплатят в казну ассоциации 575 и 540 тысяч соответственно. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Рассмотрев материалы по матчу 27-го тура VBET УПЛ ФК «ЛНЗ» Черкассы – ФК «Динамо» Киев, состоявшемуся 09 мая 2026 года, обязал ФК «ЛНЗ» Черкассы выплатить обязательный денежный взнос в размере 500 000 (пятьсот тысяч) гривен (за повторное несоблюдение ФК «ЛНЗ» Черкассы требований Дополнительных мероприятий безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного положения, а именно в отношении превышения максимально допустимого количества зрителей на стадионе), обязал ФК «ЛНЗ» Черкассы выплатить обязательный денежный взнос в размере 40 000 (сорок тысяч) гривен (за повторное использование болельщиками ФК «ЛНЗ» Черкассы пиротехнических средств);

Рассмотрев материалы по ненадлежащему поведению болельщиков ФК «Шахтер» Донецк во время матча 27-го тура VBET УПЛ СК «Полтава» Полтава – ФК «Шахтер» Донецк, состоявшемуся 10 мая 2026 года, КДК обязал ФК «Шахтер» Донецк выплатить обязательный денежный взнос в размере 575 000 (пятьсот семьдесят пять тысяч) гривен (за повторное использование болельщиками ФК «Шахтер» Донецк пиротехнических средств;

Рассмотрев материалы по возможному нарушению регламентных норм СК «Полтава» Полтава во время матча 27-го тура VBET УПЛ СК «Полтава» Полтава – ФК «Шахтер» Донецк, состоявшемуся 10 мая 2026 года, КДК обязал СК «Полтава» Полтава выплатить обязательный денежный взнос в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) гривен (за несоблюдение СК «Полтава» Полтава требований Дополнительных мероприятий безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного положения, а именно в отношении превышения максимально допустимого количества зрителей на стадионе);

рассмотрев материалы по возможному нарушению регламентных норм ФК «Кривбасс» Кривой Рог во время матча 27-го тура VBET УПЛ ФК «Кривбасс» Кривой Рог – ФК «Карпаты» Львов, состоявшемуся 08 мая 2026 года, КДК обязал ФК «Кривбасс» Кривой Рог выплатить обязательный денежный взнос в размере 110 000 (сто десять тысяч) гривен (за повторное несоблюдение ФК «Кривбасс» Кривой Рог требований Дополнительных мероприятий безопасности для организации и проведения футбольных матчей в Украине в условиях военного положения, а именно в отношении превышения максимально допустимого количества зрителей на стадионе);