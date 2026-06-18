Сергей Разумовский

Бенфика может продать Анатолия Трубина, если получит достаточно выгодное предложение. По информации Record, лиссабонский клуб готов рассматривать вариант с уходом 24-летнего украинского голкипера.

Утверждается, что Бенфика оценивает Трубина примерно в 40 миллионов евро. В случае такой трансферной сделки значительную часть средств получит Шахтер, который при продаже вратаря летом 2023 года сохранил за собой 40% от следующей перепродажи. Если сделка состоится на указанную сумму, донецкий клуб заработает еще 16 миллионов евро. Вместе с предыдущими 10 миллионами общий доход Шахтера за своего воспитанника может достичь 26 миллионов.

Сам Трубин, по данным прессы, хотел бы попробовать свои силы в английской Премьер-лиге. Наиболее активно за ситуацией следит Астон Вилла, которая рассматривает украинца как приоритетный вариант для усиления вратарской позиции в случае ухода Эмилиано Мартинеса. Также ранее сообщалось об интересе Тоттенхэма.

Бенфика не планирует удерживать вратаря любой ценой и готова к переговорам при условии серьезного финансового предложения. Контракт Трубина действителен до 30 июня 2028 года, а сумма выкупа составляет 100 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 Трубин провел за Бенфику 50 матчей, пропустил 43 гола, забил один мяч и 21 раз сыграл на ноль. Всего в составе «орлов» он имеет 149 поединков, 144 пропущенных мяча и 59 сухих матчей, выиграл Суперкубок Португалии и Кубок португальской лиги.