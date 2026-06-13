Павел Василенко

Голкипер лиссабонской Бенфики и сборной Украины Анатолий Трубин может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом сообщает издание Sport Witness.

24-летний украинец заинтересован в переходе в АПЛ. Наибольшую активность в переговорах проявляет Астон Вилла. Клуб рассматривает кандидатуру Трубина как приоритетный вариант для усиления вратарской позиции в случае ухода Эмилиано Мартинеса.

Бенфика не собирается удерживать украинца любой ценой и готова отпустить игрока при условии выгодного финансового предложения. Лиссабонский клуб рассмотрит предложения, начиная от 20 миллионов евро.

Трубин перебрался в Бенфику из Шахтера летом 2023 года за 10 миллионов евро с учетом бонусов.

Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года, а сумма выкупа по контракту составляет 100 миллионов евро.

В сезоне 2025/26 Трубин сыграл за Бенфику 50 матчей, в которых пропустил 43 мяча. Также он забил один гол и провел 21 «сухой» поединок.