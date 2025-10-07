Шахтер может вернуть своего бывшего форварда
Футболист в настоящее время играет в Турции
34 минуты назад
Украинский нападающий Данило Сикан все еще не выглядит убедительно в Трабзонспоре с момента своего переезда в Турцию.
По информации FOTOSPOR, главный тренер бордово-синих Фатих Текке постоянно проводит индивидуальные беседы с 24-летним форвардом относительно тайминга принятия решений на футбольном поле.
Если Сикану не удастся успешно проявить себя до января 2026 года, то с ним попрощаются.
Турецкое издание отмечает, что Шахтер, который возглавляет Арда Туран, заинтересован в возвращении Сикана в донецкий клуб.
Украинец провел 24 матча за турецкую команду, забив четыре гола и сделав три асиста.
В составе Шахтера Сикан сыграл в 116 поединках, забил 31 гол и отдал девять результативных передач.
Контракт Данила с Трабзонспором действует до 30 июня 2029 года.