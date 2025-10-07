Павел Василенко

Украинский нападающий Данило Сикан все еще не выглядит убедительно в Трабзонспоре с момента своего переезда в Турцию.

По информации FOTOSPOR, главный тренер бордово-синих Фатих Текке постоянно проводит индивидуальные беседы с 24-летним форвардом относительно тайминга принятия решений на футбольном поле.

Если Сикану не удастся успешно проявить себя до января 2026 года, то с ним попрощаются.

Турецкое издание отмечает, что Шахтер, который возглавляет Арда Туран, заинтересован в возвращении Сикана в донецкий клуб.

Украинец провел 24 матча за турецкую команду, забив четыре гола и сделав три асиста.

В составе Шахтера Сикан сыграл в 116 поединках, забил 31 гол и отдал девять результативных передач.

Контракт Данила с Трабзонспором действует до 30 июня 2029 года.