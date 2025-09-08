Андерлехт нацелился на Сикана
Бельгийский клуб будет пытаться арендовать украинца
около 2 часов назад
Центральный форвард Трабзонспора Даниил Сикан может продолжить карьеру в бельгийском Андерлехте. По информации журналиста Саши Тавольери, бельгийский клуб предложил украинцу аренду с правом последующего выкупа.
Главной сложностью на пути трансфера остается вопрос зарплаты. Андерлехт готов платить 800 тысяч евро, тогда как в Трабзонспоре Сикан получает 1,2 миллиона евро.
Даниил перешел в турецкий клуб из донецкого Шахтера в январе 2025 года за шесть миллионов евро. В текущем сезоне он провел 22 матча за Трабзонспор, забил три гола и отдал две результативные передачи. Действующий контракт Сикана рассчитан до лета 2029 года.
