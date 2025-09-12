Украинский нападающий Данило Сикан заявил о намерении покинуть турецкий Трабзонспор, поскольку недоволен количеством игрового времени и своей ролью в составе.

После появления информации о возможном уходе футболиста, турецкие СМИ раскритиковали бордово-синюю команду, напомнив о регулярных ошибках клуба на трансферном рынке.

«Желание украинца Сикана покинуть Трабзонспор вновь продемонстрировало неэффективную трансферную стратегию руководства клуба. Приобретённый за одну из самых высоких в истории клуба сумму (6 миллионов евро), Данило не понравился главному тренеру Фатиху Текке, что привело к решению украинца уйти.

Сообщив руководство о своём решении, форвард хочет присоединиться к команде, где сможет регулярно играть до конца сезона. Значительное количество трансферов, осуществлённых Трабзонспором при нынешнем президенте Эртубгруле Догане, не оправдали ожиданий, что стало серьёзным финансовым бременем для клуба.

После того как Сикан получил разрешение на уход от руководства Трабзонспора, он находится в зоне интересов клубов Суперлиги Коджаэлиспор и Кайсериспор. На данный момент неясно, как клуб будет реагировать на потерю дорогостоящего футболиста», – написали в Günebakış Haber.