Главный тренер Шахтёра Арда Туран поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги чемпионов против ПСВ. Слова приводит пресс-служба горняков.

Нас ждет очень важный матч, прежде всего для моих игроков и для украинского народа. Я очень рад быть здесь, потому что в прошлом году мы провели 20 матчей в еврокубках, имея очень сложный график поездок, поэтому выход на такой уровень – это то, чего мы действительно заслужили.

Прежде чем пытаться добиться результата, мы постараемся играть в своем стиле и, насколько это возможно через футбол, представлять надежду украинского народа. Мы знаем, с чем завтра столкнемся. В Нидерландах прекрасная футбольная культура, я говорил об этом и в прошлом году. У ПСВ замечательная культура выступлений в Лиге чемпионов, великолепная команда и замечательный главный тренер.

Мы постараемся, прежде всего, оставаться позитивными и наслаждаться моментом. Вернуться и играть перед 40, 50, 60 тысячами болельщиков на таких стадионах, в атмосфере Лиги чемпионов, – вы даже не представляете, что это значит для каждого из нас. Так что, начиная с завтрашнего дня, мы постараемся представлять надежды украинского народа.

Есть очень важные вещи, вещи более важные, чем футбол, которые мы будем представлять.