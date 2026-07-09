Президент Вереса Иван Надеин прокомментировал слухи о том, что бюджет клуба на следующий сезон будет сокращен. Слова бизнесмена передает пресс-служба ровенчан.

Во-первых, вы сказали слово «медиа» – оно сразу немного триггернуло, потому что средства массовой информации должны как минимум проверять информацию из разных источников – это ключевая этика работы журналиста. На самом деле наши эти блогеры не работают как классическая журналистика. Они где-то услышали какую-то информацию, возможно, кто-то им подбросил. И очень часто их используют, кстати, для вброса каких-то информации. И на самом деле эти так называемые инсайдеры, блогеры – это не журналисты, к сожалению.

Хотя я действительно очень уважаю Спиваковского, потому что мне кажется, что он наиболее приближен к журналистике, у него всегда много аналитики, он всегда старается... Но почему-то именно он выдал вот такую информацию, причем ссылку сделал на наблюдательный совет. В прямом эфире мы транслируем, в записи можно пересмотреть: об этом речь не шла, а наоборот, речь шла о том, что бюджет только увеличивается, расходы растут, растет топливо.

Все расходы сегодня растут. Например, команда U-21 только увеличивает бюджет, у нас создается дополнительная команда. У нас есть ампфутбольная команда, другие. Вопрос был больше к привлечению новых партнеров и спонсоров, чтобы поддерживать эти расходы. На самом деле это немного манипуляция, которую перепесали многие сети, уже болельщики так думают и все так думают.

Поэтому и я готов болельщикам ответить. Предпосылок для того, чтобы бюджет уменьшался, на сегодня нет, а наоборот, есть все предпосылки, чтобы он увеличивался. Нам надо думать о том, как больше зарабатывать – и это ключевое.

И тут, опять-таки, капитализация лиги, тот же ТВ-пул, те же новые спонсоры и партнеры, то же развитие бизнеса в регионе, который бы приходил сегодня в клуб, тот же бизнес-клуб. Здесь где-то призыв к бизнесу: давайте объединяться вокруг Вереса. Если мы сегодня имеем команду, которая уже шестой год уже будет в УПЛ, то давайте все объединимся.