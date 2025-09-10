Павел Василенко

Этим летом у донецкого Шахтера была возможность продать в клуб Английской Премьер-лиги своего 19-летнего вингера Алиссона, сообщил Хорхе Никол.

«Горнякам» поступило конкретное предложение в 32 миллиона евро плюс еще три миллиона в качестве бонусов. Однако название команды, которая сделала запрос, не раскрывается.

Алиссон присоединился к донецкому клубу в марте, перейдя из Атлетико Минейро за 14 миллионов евро.

В этом сезоне бразилец отыграл 13 поединков за Шахтер, в которых отметился пятью голами и шестью голевыми передачами.

Transfermarkt оценивает бразильского вингера дончан в девять миллионов евро.