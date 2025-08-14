Шахтер – Панатинаикос. Где смотреть трансляцию ответного матча квалификации Лиги Европы
Матч пройдет в Польше
около 1 часа назад
Фото - ФК Шахтёр
Сегодня донецкий Шахтер сыграет с греческим Панатинаикосом. Ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы состоится на Городском стадионе имени Генрика Реймана (Stadion Miejski im. Henryka Reymana) в польском Кракове. Начало поединка – в 21:00 по киевскому времени.
Где смотреть матч Шахтер – Панатинаикос
В Украине поединок в прямом эфире покажет OTT-платформа Киевстар ТВ без дополнительной абонентской платы. Достаточно иметь активную подписку на любой платный пакет сервиса.
Также игру будет транслировать телеканал UPL.TV, который доступен у большинства операторов и на многих OTT-платформах (Киевстар ТВ, Сетанта и MEGOGO).
Напомним, что первый поединок завершился вничью со счетом 0:0.