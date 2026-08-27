Павел Василенко

Шахтер и защитник команды Валерий Бондарь продолжили контракт. Соглашение будет действовать до 31 июля 2031 года, сообщает пресс-служба донецкого клуба.

Бондарь является воспитанником Академии Шахтера, за которую выступал с 2007 года. За главную команду «горняков» защитник дебютировал 4 мая 2019 года и на сегодняшний день провел в составе оранжево-черных 189 матчей (6 голов и 2 ассиста).

Вместе с клубом 27-летний Бондарь 5 раз становился чемпионом Украины (2019, 2020, 2023, 2024, 2026), выиграл 2 Кубка Украины (2024, 2025) и Суперкубок Украины (2021). С 2020 года является игроком национальной сборной Украины.

В настоящее время Шахтер занимает второе место в турнирной таблице УПЛ, набрав 9 очков в трех матчах.

В четвертом туре чемпионата Украины «горняки» сыграют с житомирским Полессьем (29 августа).