Сергей Разумовский

Шахтер продолжает изучать варианты для усиления атакующей линии и снова проявляет интерес к нападающему Флуминенсе Джону Кеннеди. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации источника, донецкий клуб следит за ситуацией вокруг 24-летнего бразильского форварда и рассматривает его как потенциального новичка. Джон Кеннеди уже ранее находился в сфере интересов Шахтера. В частности, донетчане интересовались футболистом в 2024 году и даже делали попытку договориться о его переходе.

Тогда Шахтер предлагал за нападающего 10 миллионов евро, однако Флуминенсе отклонил это предложение. Бразильский клуб не согласился отпустить своего игрока за такую сумму, поэтому трансфер не состоялся.

В текущем сезоне Джон Кеннеди демонстрирует результативную игру. Нападающий провел 35 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 2 результативные передачи. Такие показатели позволяют ему оставаться заметной фигурой в составе Флуминенсе и привлекать внимание других клубов.

Ранее УАФ приняла решение, которое потенциально может повлиять на Шахтер. Из-за этого донецкий клуб может столкнуться с дополнительными трудностями в ближайшей перспективе.