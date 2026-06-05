Сергей Разумовский

Лимит на легионеров в украинской Премьер-лиге в следующем сезоне останется без изменений. Об этом сообщает «ТаТоТаке».

По информации источника, несмотря на ранее распространенные сообщения о возможном смягчении ограничений, количество иностранных футболистов, которые могут одновременно находиться на поле во время матчей Украинской Премьер-лиги, не будет увеличено.

На онлайн-совещании клубов УПЛ большинство участников проголосовало против изменения действующего лимита. Инициатива предусматривала возможность увеличить количество легионеров на поле до восьми, однако поддержки большинства она не получила.

За ослабление лимита выступили только пять клубов:

Шахтер

Полесье

Кривбасс

Верес

Александрия

Поскольку большинство клубов не поддержало это предложение, вопрос не будет вынесен на рассмотрение исполкома УАФ.

Наиболее актуальным это решение является для Шахтера, который традиционно активно работает с иностранными футболистами, в частности с бразильского рынка. В составе первой команды донецкого клуба в настоящее время находится 17 легионеров, среди которых 12 бразильцев.

Таким образом, в следующем сезоне УПЛ клубы и далее будут вынуждены соблюдать действующий лимит на иностранных игроков во время матчей чемпионата Украины.

Напомним, УАФ оштрафовала Динамо на более миллиона, а Шахтер – лишь на 343 тысячи.