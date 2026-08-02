Шахтер представил третий комплект формы на сезон-2026/27. Видео
«Люди в чёрном»
Фото: ФК Шахтёр
Шахтер представил третий комплект формы на новый сезон. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Новый дизайн выполнен в черном цвете с оранжевыми вставками. В клубе отметили, что комплект имеет сдержанный и минималистичный вид.
Главным визуальным элементом стали голографические логотипы Шахтера и PUMA. Они меняют оттенок в зависимости от освещения и угла зрения.
В первом туре нового сезона УПЛ Шахтер сыграет против Кудривки. Матч состоится 3 августа в 18:00. Донецкий клуб не принимает участия в квалификации еврокубков, так как сразу выступает на общем этапе Лиги чемпионов.
Напомним, Шахтер получил штраф и обратился в суд.