Павел Василенко

Донецкий Шахтер начал судебный спор с Государственным агентством Украины PlayCity, оспаривая наложенный на клуб штраф за якобы нарушение законодательства в сфере рекламы.

Как следует из определения Киевского окружного административного суда от 17 июля, «горняки» подали иск с требованием признать незаконным и отменить решение регулятора о применении финансовых санкций.

Основанием для наказания стало решение агентства, принятое 14 апреля. В документе указано, что клуб мог нарушить требования украинского законодательства относительно рекламы. В то же время в материалах дела пока не раскрываются ни сумма штрафа, ни конкретные рекламные материалы, которые стали причиной претензий.

Суд уже принял иск к рассмотрению и открыл производство. Дело будет рассматриваться по общей процедуре, а окончательное решение будет принято после изучения позиций обеих сторон.

Несмотря на судебный процесс, команда Арды Турана продолжает подготовку к новому сезону. Уже 3 августа Шахтер стартует в Украинской Премьер-лиге выездным матчем против Кудривки, а осенью представит Украину в основном этапе Лиги чемпионов УЕФА.