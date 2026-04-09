Александр Сукманский

Шахтёр Донецк сыграет с АЗ Алкмар в первом матче четвертьфинала Лиги конференций УЕФА. Начало матча в 22:00.

Горняки вышли в четвертьфинал, одолев Лех Познань с общим счётом 4:3, несмотря на поражение 1:2 в ответном матче. Это продолжает тревожную тенденцию для Шахтёра: в шести последних «домашних» матчах в Европе (все сыграны в Кракове) они одержали только одну победу (2 ничьи, 3 поражения).

Поражение в этом матче может поставить их в сложное положение перед попыткой впервые за шесть лет выйти в полуфинал еврокубков. Однако перед игрой Шахтёр хорошо подготовился, разгромив Рух Львов 3:0 в чемпионате Украины – это шестая победа в семи последних матчах во всех турнирах (1 поражение).

АЗ также одержал победу на выходных, обыграв Фортуну Ситтард 2:0. Это была девятая победа команды в 14 матчах (1 ничья, 4 поражения), хотя все четыре поражения случились на выезде. Их выездные результаты в Лиге конференций также вызывают беспокойство – три поражения в пяти последних таких матчах (2 победы).

После медленного старта в групповом этапе (два поражения в первых трёх матчах) АЗ вышел в четвертьфинал, разгромив Спарту Прага с общим счётом 6:1. Ныне команда находится в серии из пяти побед в семи последних матчах Лиги конференций (1 ничья, 1 поражение) и сохранила пять «сухих» матчей.

История встреч

АЗ выиграл единственные два предыдущих матча между командами, пройдя в четвертьфинал Кубка УЕФА 2004/05 с общим счётом 5:2.

Прогноз

Учитывая проблемы Шахтёра в «домашних» матчах в Европе, есть все шансы на победу АЗ в этом поединке.

