Главный тренер Шахтёра Арда Туран поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги конференций против нидерландского АЗ Алкмар. Наставник начал своё выступление с соболезнования семье Мирчи Луческу, отметив его значительный вклад в развитие украинского и турецкого футбола. Слова приводит пресс-служба Шахтёра.

Анализируя будущего соперника, Туран выделил игровую культуру АЗ Алкмар и сбалансированность их состава.

Мои соболезнования семье дорогого Мирчи Луческу. Он был хорошим учителем как для меня, так и для украинского и турецкого футбола. То, чему он учил, и наследие, которое он оставил, всегда будут с нами.

Что касается матча: АЗ Алкмар – это отличная команда, которая красиво играет. Это соперник, достойный четвертьфинала. Мы должны играть с обеих сторон – и в обороне, и в атаке. Очень уважаем нашего противника, его игровую культуру, но также знаем, кто мы есть – Шахтер. Не прячась за оправданиями, постараемся сыграть качественно и сделать все как можно лучше. Мы не отступим.