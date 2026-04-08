Маркович о игре Шахтера против АЗ: «Нужно постараться забить не один мяч»
Специалист проанализировал тактические возможности перед игрой в Лиге конференций
около 2 часов назад
Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился ожиданиями от первого матча 1/4 финала Лиги конференций между донецким Шахтером и нидерландским АЗ. Слова приводит Meta.ua.
По мнению эксперта, донецкий Шахтер должен продемонстрировать активную игру в атаке, чтобы рассчитывать на положительный результат в номинально домашней встрече.
Хотелось бы увидеть со стороны украинской команды агрессивный футбол. Противник сильный, так что ему нельзя давать спокойно дышать. Необходимо быстро перемещать мяч и нестандартно действовать у ворот противника, что, в принципе, Шахтер умеет делать. Что бы там ни было, но это считается домашним матчем, здесь нужно постараться забить не один мяч. При этом не забывать об обороне, так как АЗ качественно действует на контратаках.
Стал известен состав судейской бригады на игру Шахтер — АЗ в Лиге конференций.
