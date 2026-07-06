«Шахтер» пристыдил сборную Бразилии после вылета из чемпионата мира-2026
Игроки «горняков» не помешали бы?
около 1 часа назадПодписаться в
Норвегия сенсационно обыграла Бразилию 2:1 в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026, и эта неожиданность не осталась без реакции в донецком Шахтере.
В клубе решили ответить на результат с долей иронии. Пресс-служба «горняков» в Threads намекнула, что сборной Бразилии не помешало бы внимательнее присмотреться к футболистам Шахтера перед формированием заявки на турнир.
🇧🇷👀 В следующий раз зовите игроков Шахтера ⚒️
На фоне вылета бразильцев множество вопросов возникало и в адрес главного тренера Карло Анчелотти, который выбирал состав на мундиаль-2026. Отдельно критиковали именно оборонительные фланги, где в Шахтере играют Педро Энрике и Винисиус Тобиас.
Педро Энрике получал положительные отзывы за выступления в Лиге конференций, где донетчане дошли до полуфинала. Винисиус Тобиас после возвращения из Реала стал бесспорным основным в еврокубках.
Напомним, дубль Эрлинга Холанда в ворота Бразилии продолжил его феноменальную серию за сборную Норвегии.
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