Сергей Разумовский

Норвегия сенсационно обыграла Бразилию 2:1 в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026, и эта неожиданность не осталась без реакции в донецком Шахтере.

В клубе решили ответить на результат с долей иронии. Пресс-служба «горняков» в Threads намекнула, что сборной Бразилии не помешало бы внимательнее присмотреться к футболистам Шахтера перед формированием заявки на турнир.

🇧🇷👀 В следующий раз зовите игроков Шахтера ⚒️ ФК Шахтёр

На фоне вылета бразильцев множество вопросов возникало и в адрес главного тренера Карло Анчелотти, который выбирал состав на мундиаль-2026. Отдельно критиковали именно оборонительные фланги, где в Шахтере играют Педро Энрике и Винисиус Тобиас.

Педро Энрике получал положительные отзывы за выступления в Лиге конференций, где донетчане дошли до полуфинала. Винисиус Тобиас после возвращения из Реала стал бесспорным основным в еврокубках.

Напомним, дубль Эрлинга Холанда в ворота Бразилии продолжил его феноменальную серию за сборную Норвегии.