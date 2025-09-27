Полузащитник Кудривки Андрей Тотовицкий признался, что серьезно раздумывал о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем, которые преследовали игрока во время последней каденции в Шахтере. Его слова приводит УПЛ ТВ.

Тяжело, когда не все от тебя зависит в футболе. Когда на пути встречаются травмы и ты не можешь никак на это повлиять. Я не могу сказать, что я не профессионал, я много работал, но такая жизнь, такой организм, такая физиология. У меня не было много травм - у меня постоянно была одна и та же проблема, которую не могли долго решить.

Зимой я решил, что, наверное, буду завершать карьеру. Потому что я мог восстанавливаться 3 месяца, тренироваться 2-3 недели, и проблема возникала снова. Я обращался к разным врачам и реабилитологам, все происходило по кругу.

Хочу поблагодарить футбольный клуб Шахтер и главного врача Дмитрия Скобинского. Мне в феврале сделали операцию, хотя многие говорили, что лучше мне завершать карьеру, потому что я не смогу играть на 100%. Даже Скобинский мне говорил, что мы делаем операцию наугад, потому что нет какого-то очевидного диагноза. Мы рискнули, так как у меня не было другого выбора. После операции я восстанавливался два месяца и проблема, которая беспокоила меня лет пять, прошла.

Это была специфическая проблема с икроножной мышцей, редкая в футболе. Также её имели Жора Судаков и Манор Соломон. Из-за того, что рядом с поврежденным участком мышцы проходит нерв, мышца не может работать на полную, - рассказал Тотовицкий.