Шахтер – Серветт. Где смотреть трансляцию матча раунда плей-офф квалификации Лиги конференций
Поединок пройдет в Польше
около 1 часа назад
Фото - ФК Шахтёр
Сегодня Шахтер сыграет со швейцарским Серветтом. Первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций состоится на Городском стадионе имени Генрика Реймана в польском Кракове. Начало поединка в 21:00 по киевскому времени.
Где смотреть матч Шахтер – Серветт
В Украине поединок в прямом эфире покажет ОТТ-платформа Киевстар ТВ без дополнительной абонентской платы. Достаточно иметь активную подписку на любой платный пакет сервиса. Также игру будет транслировать телеканал UPL.TV, который доступен у большинства операторов и на многих ОТТ-платформах (Киевстар ТВ, Сетанта и MEGOGO).
Команда, проигравшая противостояние по сумме двух игр, покинет еврокубки.