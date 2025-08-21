Павел Василенко

Сегодня Шахтер сыграет со швейцарским Серветтом. Первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги конференций состоится на Городском стадионе имени Генрика Реймана в польском Кракове. Начало поединка в 21:00 по киевскому времени.

Где смотреть матч Шахтер – Серветт

В Украине поединок в прямом эфире покажет ОТТ-платформа Киевстар ТВ без дополнительной абонентской платы. Достаточно иметь активную подписку на любой платный пакет сервиса. Также игру будет транслировать телеканал UPL.TV, который доступен у большинства операторов и на многих ОТТ-платформах (Киевстар ТВ, Сетанта и MEGOGO).

Команда, проигравшая противостояние по сумме двух игр, покинет еврокубки.