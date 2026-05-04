Сергей Разумовский

Футболисты Шахтера после победы над Динамо в украинском «Классико» (2:1) не получили выходного и сразу отправились в Лондон на ответный матч полуфинала Лиги конференций УЕФА против Кристал Пэлас. Об этом сообщила пресс-служба донецкого клуба.

Еще вечером после игры с Динамо команда отправилась поездом из Киева в польский Пшемысль, куда прибыла утром в понедельник. После этого «оранжево-черные» автобусом переехали в Жешув, откуда чартерным рейсом вылетели в Лондон.

В столицу Великобритании делегация Шахтера прибыла около 15:00 по местному времени. В среду команда проведет традиционные предматчевые медиа-мероприятия. В частности, запланирована открытая тренировка на поле стадиона «Селгерст Парк», а также пресс-конференция главного тренера и одного из футболистов Шахтера.

Напомним, ответный матч 1/2 финала Лиги конференций УЕФА между Кристал Пэлас и Шахтером состоится в четверг, 7 мая, на стадионе «Селгерст Парк» в Лондоне. Начало встречи — в 22:00 по киевскому времени.