Сергей Разумовский

Полузащитник Гремио Габриэль Мек и его представители не спешат принимать окончательное решение по возможному переходу в донецкий Шахтер. Как сообщает Globo Esporte, бразильский клуб уже согласовал условия, предложенные украинской стороной, однако сам футболист и его окружение еще продолжают взвешивать все варианты продолжения карьеры.

По имеющейся информации, 18-летний хавбек пока не готов дать окончательный ответ и хочет внимательно изучить другие возможности на трансферном рынке. В его окружении считают, что решение такого масштаба не стоит принимать поспешно, ведь следующий шаг может существенно повлиять на дальнейшее развитие карьеры игрока.

При этом Мек не отказывается от варианта с переездом в Украину. В то же время он стремится дождаться других предложений, чтобы сравнить их не только по финансовым условиям, но и по спортивным перспективам. Именно поэтому переговорный процесс продолжается, а окончательный ответ Шахтеру пока не предоставлен.

Предложение донецкого клуба, по информации источника, составляет 12 млн евро плюс бонусы, привязанные к достижению определенных результатов и показателей. В Гремио считают, что именно эта заявка является на данный момент единственным официальным предложением, поступившим в отношении молодого полузащитника.

Стоит отметить, что интерес Шахтера к Меку не является новым. В прошлом году украинский клуб уже выходил с предложением о трансфере футболиста, причем тогда сумма достигала 15 млн евро. Однако в тот раз сам игрок решил остаться в Бразилии, так как предпочел возможность продолжить карьеру в одном из европейских чемпионатов, а не переходить в Украину.

Текущая ситуация свидетельствует о том, что интерес Шахтера к футболисту остается серьезным, но финальное слово все еще за самим Меком. Бразильский клуб уже принял условия украинской стороны, так что дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, решит ли полузащитник воспользоваться этим предложением сейчас или продолжит ждать другие варианты.

При этом, недавно сообщалось, что Шахтер был за шаг от подписания Мека.