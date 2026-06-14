Сергей Разумовский

Тренер "Шахтеря" Арда Туран признан лучшим тренером сезона в украинской Премьер-лиге. О результатах голосования сообщила пресс-служба УПЛ.

По итогам анкетирования всех 16 клубов титул лучшего в сезоне-2025/26 завоевал Арда Туран. Молодой турецкий специалист вернул "Шахтеру" чемпионский титул и довел донецкий клуб до полуфинала Лиги конференций, что стало одним из ключевых международных достижений команды в отчетном сезоне. В итоге Турена упомянули 14 клубов из 15 возможных, так как по правилам участники не имеют права голосовать за представителей собственного клуба.

С минимальным отставанием финишировал руководитель сенсационного вице-чемпиона Украины 2026 года Виталий Пономарев. В его активе — историческое достижение ЛНЗ, который сумел заявить о себе на высшем уровне национального футбола. Имя Пономарева появилось в 13 анкетах, что подчеркивает высокий уровень доверия со стороны коллег по чемпионату.

Третий результат показал Руслан Ротань. После сезона с серебряными медалями с "Александрией" — высшее достижение в истории этого клуба — он перед началом кампании 2025/26 возглавил "Полесье" и привел житомирскую команду к первым в истории бронзовым наградам УПЛ. Ротаня отметили в 11 опросных листах.

В целом, во время опроса клубы назвали восемь тренеров, что свидетельствует о высокой конкуренции и широком выборе достойных кандидатур. Результаты продемонстрировали, что в сезоне-2025/26 именно сочетание стабильности в чемпионате и выразительных выступлений на евроарене стало решающим фактором для определения лучшего наставника.

Ранее Туран высказался по поводу трансфера защитника Юхима Конопли из "Шахтера" в "Боруссию Мёнхенгладбах".