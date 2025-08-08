Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран прокомментировал работу арбитра в первом матче третьего раунда квалификации Лиги Европы против греческого Панатинаикоса (0:0).

«Есть разница между тем, чтобы судить игру, и тем, чтобы чувствовать игру. Если игрок движется со скоростью 30 км/ч и его толкают в спину – в первую очередь, это угроза для его здоровья. Если система VAR не вмешивается в таких моментах – я не понимаю, зачем она вообще существует.

Оценивать судей или VAR – это не моя работа, но я потерял игрока. Я не знаю, насколько серьезна травма, но, по-моему, это стопроцентный пенальти. И это несправедливо. Когда что-то в жизни несправедливо – об этом нужно говорить вслух. Поэтому я не могу молчать. Я действительно расстроен из-за этой ситуации», – сказал Туран в эфире УПЛ ТВ.