Александрия продолжает активную работу на трансферном рынке, чтобы укрепить состав в борьбе за место в верхней части турнирной таблицы УПЛ. После серьезных кадровых потерь клуб уже подписал нескольких новичков, но усиление может продолжиться.

Как стало известно Inside UPL, горожане ведут переговоры с Шахтером о аренде 20-летнего центрального защитника Николая Агаркова. Футболист уже дебютировал за основной состав горняков в матче УПЛ против Руха и прошёл летние сборы в Словении под руководством Арды Турана. Однако из-за большой конкуренции в центре обороны шансов на игровую практику у него мало, поэтому аренда рассматривается как оптимальный вариант.

Дополнительным фактором интереса является ситуация с португальцем Мигелем Кампосом — Александрия не уверена, что удержит его до конца трансферного окна, и в случае его ухода Агарков может стать качественной заменой.

Кроме того, клуб рассматривает возможность аренды еще одного перспективного футболиста — 20-летнего Дмитрия Кремчанина из Динамо. Переговоры находятся на начальной стадии, но в команде заинтересованы в игроке.

Напомним, ключевой легионер Александрии уже покинул клуб.