Сергей Разумовский

Полузащитник Кривбаса Андрусв Араухо может продолжить карьеру в другом клубе украинской Премьер-лиги.

Криворожский клуб постепенно завершает этап с венесуэльскими легионерами, а 23-летний опорный хавбек остается последним «проектным» игроком из этой группы, который все еще находится в Кривом Роге.

По информации «ТаТоТаке», интерес к Араухо проявляют как зарубежные клубы, так и представители УПЛ. Одним из главных претендентов на внутреннем рынке может быть Шахтер. Донецкий клуб рассматривает венесуэльца как вариант второго приоритета для усиления средней линии.

В то же время первым выбором чемпионов Украины может стать футболист с украинским паспортом. Если Шахтер остановится именно на этом варианте, ситуация может запустить так называемый «эффект домино» на трансферном рынке, подчеркивает источник.

В таком случае Араухо все равно может остаться в украинском чемпионате, но перейти уже в другой клуб УПЛ. Окончательное решение по будущему 23-летнего полузащитника в настоящее время зависит от развития переговоров и трансферных приоритетов потенциальных претендентов.

Ранее Шахтер приобрел у Кривбаса другого венесуэльца Глейкера Мендосу.