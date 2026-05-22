Официально: Шахтер подписал лидера Кривбасса Мендосу
Соглашение рассчитано до 2031 года
Донецкий Шахтер официально объявил о первом трансфере летнего межсезонья. Состав горняков пополнил 24-летний венесуэльский левый вингер Кривбаса Глейкер Мендоса.
Контракт с талантливым легионером рассчитан на пять лет — до 30 июня 2031 года. По предварительной информации, сумма трансфера составила 3 миллиона евро.
В этом сезоне в 28 матчах на клубном уровне Мендоса забил 11 голов и отдал 9 ассистов.
Как сообщает паблик Zorya Londonsk, вокруг перехода Мендосы разгорелась настоящая драма. В борьбу за игрока в последний момент включилось киевское Динамо. Столичный клуб даже активировал клаусулу венесуэльца, однако сам футболист сделал выбор в пользу донецкой команды.
