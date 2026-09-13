Сергей Разумовский

Шахтер на выезде сыграл вничью с ПСВ — 1:1 — в матче первого тура основного этапа Лиги чемпионов.

Полузащитник донецкой команды Изаки Силва вышел в стартовом составе и провел на поле 89 минут. На счету 19-летнего футболиста — результативная передача на Глейкера Мендосу и восемь отборов мяча.

По данным Squawka, Изаки выполнил больше всех отборов среди всех футболистов, которые приняли участие в первом туре турнира. Лишь один игрок, кроме представителя Шахтера, превысил отметку в пять отборов. Петер Покорный из Славии совершил семь таких действий.

Лига чемпионов-2026/27. Больше всего отборов в первом туре

1. Изаки Силва, Шахтер — 8 отборов

2. Петер Покорный, Славия — 7

3 – 10. Николас Зайвальд, Лейпциг — 5

3 – 10. Кристоффер Геуген, Викинг — 5

3 – 10. Кристиан Ромеро, Атлетико — 5

3 – 10. Маркос Льоренте, Атлетико — 5

3 – 10. Тимотеуш Пухач, Сабах — 5

3 – 10. Жоао Гомес, Астон Вилла — 5

3 – 10. Мика Мрамоль, Фейеноорд — 5

3 – 10. Нико Пас, Комо — 5

Напомним, Изаки и еще три игрока Шахтера вызваны в сборную Бразилии.