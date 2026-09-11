Павел Василенко

Шахтер начал выступления в основном этапе Лиги чемпионов с ничьей с ПСВ. В первом туре донецкая команда на выезде сыграла с нидерландским клубом 1:1 и заработала важное очко. Результат стал позитивным не только для горняков, но и для Украины в борьбе за позицию в Таблице коэффициентов УЕФА.

На неделе, полностью посвященной матчам Лиги чемпионов, среди конкурентов Украины очков не потеряла только наша страна. Австрия, Словакия и Азербайджан не смогли одержать побед. Слован потерпел разгромное поражение от ПСЖ – 1:6, Сабах уступил Манчестер Юнайтед – 0:4, а ЛАСК минимально проиграл АЕК – 0:1.

На этом фоне ничья Шахтера с ПСВ на поле соперника выглядит особенно ценной. Украина не смогла обойти конкурентов в рейтинге, однако сократила отставание от команд, которые расположены впереди, на 0,25 балла. В то же время настолько же увеличилось преимущество над преследователями. В настоящее время Украина занимает 23-е место в таблице коэффициентов УЕФА с показателем 24,337 балла.

После первого тура основного этапа Лиги чемпионов Шахтер имеет одно очко и занимает 18-е место в турнирной таблице.

Новый формат турнира предусматривает, что восемь лучших команд по итогам основного этапа напрямую выйдут в 1/8 финала. Клубы с 9-го по 24-е место сыграют стыковые матчи за право пробиться на эту стадию, а остальные завершат выступления в еврокубках.

Свой следующий матч в Лиге чемпионов Шахтер проведет 14 октября. Номинально домашняя встреча с греческим АЕК начнется в 22:00 и состоится на «Стэмфорд Бридж» в Лондоне – арене Челси.