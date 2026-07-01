Сергей Разумовский

Донецкий Шахтер презентовал два комплекта формы на сезон-2026/2027. Новое снаряжение клуб подготовил вместе с техническим партнером PUMA, сообщает пресс-служба «горняков».

Домашний комплект выполнен в традиционных для Шахтера цветах и узнаваемом дизайне. В клубе отмечают, что эта форма подчеркивает преданность историческим корням команды и несгибаемый дух «горняков».

Гостевая форма получила абсолютно новую цветовую гамму. Ее концепция имеет особую историческую отсылку к первому названию клуба – Стахановец. В дизайне снаряжения воссоздана важная страница истории команды, связанная с первыми поколениями футболистов, трудом и угольным наследием Донбасса.

Отдельное символическое значение новые комплекты имеют из-за юбилея клуба. В мае Шахтер отметил 90 лет со дня основания, и в честь этой даты на форме разместили уникальное юбилейное лого как символ несгибаемости и гордости.

Твоя эмблема – твоя гордость! Твоя форма – твоё сердце! ФК Шахтёр

В клубе подчеркивают, что новая форма сочетает современный вид, технологичность и уважение к 90-летней истории Шахтера. Снаряжение создано в соответствии с высокими игровыми стандартами: оно легкое, функциональное и готово к новому сезону.

Ранее Шахтер исключил украинского вингера из первой команды.