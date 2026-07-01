Шахтёр представил новую форму после триумфального сезона
«Горняки» стали больше походить на «молотобойцев»
около 3 часов назадПодписаться в
Донецкий Шахтер презентовал два комплекта формы на сезон-2026/2027. Новое снаряжение клуб подготовил вместе с техническим партнером PUMA, сообщает пресс-служба «горняков».
Домашний комплект выполнен в традиционных для Шахтера цветах и узнаваемом дизайне. В клубе отмечают, что эта форма подчеркивает преданность историческим корням команды и несгибаемый дух «горняков».
Гостевая форма получила абсолютно новую цветовую гамму. Ее концепция имеет особую историческую отсылку к первому названию клуба – Стахановец. В дизайне снаряжения воссоздана важная страница истории команды, связанная с первыми поколениями футболистов, трудом и угольным наследием Донбасса.
Отдельное символическое значение новые комплекты имеют из-за юбилея клуба. В мае Шахтер отметил 90 лет со дня основания, и в честь этой даты на форме разместили уникальное юбилейное лого как символ несгибаемости и гордости.
Твоя эмблема – твоя гордость! Твоя форма – твоё сердце!
В клубе подчеркивают, что новая форма сочетает современный вид, технологичность и уважение к 90-летней истории Шахтера. Снаряжение создано в соответствии с высокими игровыми стандартами: оно легкое, функциональное и готово к новому сезону.
Ранее Шахтер исключил украинского вингера из первой команды.