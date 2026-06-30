Павел Василенко

Шахтер начинает подготовку к новому сезону без одного из игроков основной команды. По информации инсайдера Игоря Бурбаса, тренерский штаб «горняков» больше не рассчитывает на вингера Марьяна Шведа.

Шахтер отправляется на летние сборы без 28-летнего исполнителя. На данный момент принято решение, что Швед начнет подготовку к новому сезону в молодежной команде «горняков».

У Шведа был вполне реальный вариант продолжить карьеру в другом клубе УПЛ. Указывается, что львовские Карпаты стремились арендовать своего воспитанника, Марьян оказался не готов идти на существенное снижение заработной платы ради перехода.

В то же время руководство донецкого клуба также не проявило заинтересованности доплачивать игроку разницу по его действующему контракту на период аренды.

Швед выступает за Шахтер с сентября 2022 года. За это время Марьян сыграл в 54 матчах за донетчан, забив девять голов и оформив четыре ассиста.

Контракт Шведа с Шахтером действителен до 30 июня 2027 года. Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 800 тысяч евро.