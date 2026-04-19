Сергей Разумовский

Донецкий Шахтер продолжает расширять собственную футбольную инфраструктуру за пределами Украины. Украинский клуб официально объявил об открытии новой академии в Канаде, которая стала еще одним важным шагом в развитии международной сети детско-юношеской подготовки.

Новая футбольная школа Шахтера начала работу в городе Калгари. В ней смогут заниматься как мальчики, так и девочки в возрасте от 5 до 13 лет. В клубе надеются, что академия станет центром для развития юных футболистов, которые будут иметь возможность обучаться по методикам одного из самых известных клубов Украины. Также сообщается, что первая тренировка для детей будет бесплатной, чтобы все желающие могли ознакомиться с форматом занятий и тренировочным процессом.

Открытие академии в Канаде свидетельствует о стремлении Шахтера популяризировать собственный бренд и одновременно расширять возможности для детей, которые хотят заниматься футболом в качественной и профессиональной системе. Особенно важно, что клуб создает такие условия не только в Украине, но и за границей, где проживает немало украинских семей.

Стоит отметить, что это не первый подобный проект донецкого клуба. В настоящее время академии Шахтера уже функционируют в Киеве, Виннице, Черновцах, а также в Варшаве в Польше. Кроме этого, футбольные центры клуба открыты в городах Горшем и Клифтона в США. Теперь к этому списку официально присоединился и канадский город Калгари.

