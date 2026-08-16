Сергей Разумовский

Бразильский Васко да Гама рассматривал возможность подписания полузащитника донецкого Шахтера Марлона Гомеса во время летнего трансферного окна. Об интересе клуба к 22-летнему футболисту сообщил журналист Жоэл Силва для Colina em Foco.

Силва специализируется на освещении новостей Васко да Гама и отметил, что бразильская команда искала исполнителя на позицию центрального полузащитника, который мог бы действовать в роли «восьмерки». Представители клуба изучали ситуацию вокруг Марлона Гомеса и пытались выяснить возможные условия его трансфера.

По информации журналиста, сам бразильский футболист не был против возвращения на родину. Однако потенциальный переход осложнила финансовая сторона вопроса. Шахтер якобы запросил за своего игрока 20 миллионов евро, что оказалось слишком большой суммой для Васко да Гама.

Бразильский клуб в настоящее время имеет ограниченные финансовые возможности, поэтому не мог позволить себе настолько дорогой трансфер. Даже заинтересованность самого Марлона Гомеса в возвращении в Бразилию не помогла сторонам приблизиться к заключению сделки.

Тем временем в Васко да Гама продолжают искать полузащитника именно такого профиля. Команде нужен мобильный и универсальный футболист, способный эффективно работать в центре поля, поддерживать атаки и выполнять значительный объем черновой работы. Марлон Гомес соответствовал требованиям бразильского клуба, однако его трансферная цена стала главным препятствием.

Интерес к футболисту также проявляет саудовский Аль-Ахли. Ранее появлялась информация, что клуб из Саудовской Аравии рассматривает возможность пригласить бразильца и уже следит за его ситуацией в Шахтере. Однако конкретных договоренностей по переходу пока нет.

Марлон Гомес присоединился к донецкому клубу в 2024 году. По данным из открытых источников, Шахтер заплатил за его трансфер 12 миллионов евро. Впоследствии сообщалось, что фактическая сумма сделки могла быть пересмотрена и уменьшена до 10,8 миллиона евро.

После перехода в Шахтер бразилец быстро стал важным футболистом команды. За этот период он провел 81 матч, в которых забил десять голов и отдал семь результативных передач. Полузащитник регулярно получал игровое время и использовался на различных позициях в центральной зоне.

По оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость Марлона Гомеса составляет 12 миллионов евро. Таким образом, требования Шахтера по потенциальному трансферу в Васко да Гама значительно превышают оценку немецкого портала. В то же время донецкий клуб может учитывать возраст игрока, его контракт и перспективы дальнейшего развития.

Напомним, Марлон Гомес ещё не играл в этом сезоне. В последнем матче за Шахтер хавбек сыграл в мае 2026 года. Тогда «горняки» уступили Колосу (0:1).