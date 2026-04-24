Сергей Разумовский

Спортивный советник Ромы Клаудио Раньери в ближайшее время покинет свою должность. Об этом сообщили Sky Sport Italia, а также известный инсайдер Фабрицио Романо. Информация появилась на фоне напряженной ситуации внутри римского клуба, где в последнее время все больше внимания привлекал конфликт между Раньери и главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини.

По данным итальянских источников, отношения между спортивным советником и наставником Ромы серьезно обострились после публичных заявлений, которые прозвучали со стороны Раньери. В частности, он высказался по поводу трансферной политики клуба, а также затронул тему назначения Гасперини. Именно слова о том, что 68-летний итальянский специалист якобы был лишь четвертым кандидатом на должность главного тренера римлян прошлым летом, вызвали особенно острую реакцию.

Гасперини не стал скрывать своего удивления по поводу такой публичной риторики. По его словам, интервью Раньери, которое вышло в прошлую пятницу, создало напряжение, которое сохранялось на протяжении всей недели. Наставник Ромы подчеркнул, что для него это стало настоящим сюрпризом, поскольку ранее в общении между ними никогда не возникало подобного тона — ни в личных разговорах, ни во время пресс-конференций, даже в присутствии других людей.

Таким образом, слова Гасперини фактически подтвердили, что внутренняя атмосфера в клубе существенно усложнилась. Если раньше противоречия могли оставаться за кулисами, то теперь они стали публичными, а это, вероятно, и стало одной из причин будущего ухода Раньери с должности спортивного советника. На этом фоне кадровые изменения в руководящей структуре Ромы уже не выглядят неожиданными.

Особого внимания в контексте ситуации в римском клубе заслушивает и положение украинского нападающего Артема Довбика. Форвард сборной Украины пока остается игроком Ромы, однако, по имеющейся информации, его позиции в команде заметно пошатнулись. Сообщается, что украинец утратил доверие, а зимой клуб решил усилить линию атаки, оформив трансфер еще одного форварда — Дониэлла Малена.

Кроме того, ситуация для Довбика осложнилась еще и по причине проблем со здоровьем. Украинский нападающий был вынужден перенести операцию, что также повлияло на его положение и перспективы в борьбе за стабильное место в основном составе.