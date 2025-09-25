Французский журналист Пьер Менес положительно оценил выступление украинского защитника ПСЖ Ильи Забарного в матче пятого тура Лиги 1 против Марселя. В этой встрече парижский клуб уступил со счетом 0:1, а Забарный вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч.

Менес подчеркнул уверенность украинца в борьбе за мяч и отметил, что это была его самая сильная игра с момента перехода в столичный клуб.

«Забарный произвел лучшее впечатление с того времени, как пришел в ПСЖ. Он был абсолютно непреклонен в индивидуальных единоборствах. Он сыграл очень сильно», – сказал Менес в своем личном блоге.

В этом сезоне Забарный принял участие в пяти матчах за ПСЖ, однако результативными действиями пока не отметился.