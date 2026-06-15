Сергей Разумовский

Динамо начало работу на летних тренировочных сборах в Австрии. О начале подготовки киевской команды к новому сезону сообщила пресс-служба клуба.

В понедельник, 15 июня, подопечные Игоря Костюка провели первую тренировку в рамках летнего межсезонья. Занятие состоялось утром и стало началом австрийского этапа подготовки команды.

На данный момент Динамо работает не в оптимальном составе. Часть футболистов еще не присоединилась к общей группе и должна прибыть в расположение команды в ближайшее время. После этого тренерский штаб сможет продолжить подготовку уже с большим количеством игроков.

На сегодня у киевлян запланирована еще одна тренировка. Второе занятие команда проведет вечером, продолжая постепенно набирать физические кондиции после отпуска.

Первый контрольный матч в рамках сборов Динамо должно сыграть в субботу, 20 июня. Соперником киевской команды станет пражская Славия. Поединок с представителем Чехии станет для подопечных Костюка первой возможностью проверить готовность на фоне игровой нагрузки.

Ранее Динамо вступило в борьбу за бразильского форварда.