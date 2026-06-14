Павел Василенко

Одним из летних новичков киевского Динамо может стать 27-летний бразильский форвард Данило, права на которого принадлежат шотландскому Глазго Рейнджерс, сообщает TransferFeed.

Украинский клуб хочет арендовать бразильца с правом дальнейшего выкупа его трансфера. По информации источника, интерес к Данило также проявляют бразильский Коринтианс и неназванный клуб УПЛ.

Форвард связан с Рейнджерс контрактом, срок действия которого рассчитан до 31 мая 2028 года. Его оценочная стоимость составляет 1,5 миллиона евро.

Последние полгода Данило провел в аренде в нидерландском Неймегене, за который сыграл 12 матчей – один гол, одна результативная передача.

Отметим, что бразилец является воспитанником Коринтианса. Кроме того, он играл за юношеские и молодежные команды Понте-Преты, Васко и Сантоса. В Европе Данило выступал за Твенте, Аякс и Фейеноорд.