Сергей Разумовский

Защитник Арсенала Бен Уайт больше не поможет лондонской команде в текущем сезоне из-за травмы колена. Как сообщает The Athletic, повреждение оказалось достаточно серьёзным, чтобы футболист досрочно завершил клубную кампанию и пропустил решающие матчи сезона.

В частности, 28-летний англичанин не сможет принять участие в финале Лиги чемпионов, в котором Арсенал встретится с ПСЖ украинца Ильи Забарного. Потеря Уайта стала неприятной новостью для тренерского штаба канониров, поскольку защитник был важной частью ротации команды и мог закрыть сразу несколько позиций в линии обороны.

По данным источника, медицинский штаб Арсенала имеет опасения относительно характера повреждения. Уайт мог травмировать боковые связки колена во время матча 36-го тура чемпионата Англии против Вест Хэма. Та встреча завершилась минимальной победой лондонцев со счётом 1:0, однако после игры стало известно, что защитник получил проблемы с коленом.

На данный момент точные сроки восстановления Бена Уайта остаются неизвестными. Футболисту необходимо провести дополнительные медицинские обследования, которые помогут определить степень повреждения и дальнейший план реабилитации. Именно после этого станет понятно, сколько времени потребуется игроку для возвращения к тренировкам и матчам.

Как сообщает Фабрицио Романо, травма может повлиять не только на завершение сезона для Уайта на клубном уровне, но и на его перспективы в сборной Англии. Дополнительные тесты должны показать, сохранит ли защитник шанс попасть в заявку национальной команды на чемпионат мира.

В нынешнем сезоне Бен Уайт провёл за Арсенал 30 матчей во всех турнирах. На его счету один забитый мяч и две результативные передачи.