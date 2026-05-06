Денис Седашов

Парижский ПСЖ стал вторым финалистом Лиги чемпионов сезона-2025/2026. В ответном матче 1/2 финала французский клуб сыграл вничью с мюнхенской Баварией, пройдя дальше по сумме двух встреч.

Счет был открыт на 2-й минуте — Усман Дембеле воспользовался отскоком в штрафной площади и пробил в верхний угол ворот. На 31-й минуте арбитр оставил без внимания эпизод с возможной игрой рукой со стороны Невиша в штрафной зоне парижан.

Бавария отыгралась на 90+4 минуте усилиями Гарри Кейна, однако этого не хватило для выхода в финал.

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный попал в заявку на игру, но провел весь матч на скамейке запасных.

Лига чемпионов. 1/2 финала. Ответный матч

Бавария — ПСЖ — 1:1 (Первая игра — 4:5)

Голы: Кейн, 90+4 — Дембеле, 2

В финальной матче ПСЖ встретится с лондонским Арсеналом. Решающий матч состоится 30 мая 2026 года на стадионе Пушкаш Арена в Будапеште (Венгрия).

