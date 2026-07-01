Сергей Разумовский

Полузащитник сборной Бразилии Лукас Пакета рискует больше не сыграть на чемпионате мира-2026 из-за травмы. Об этом сообщает ESPN.

Бразильская конфедерация футбола подтвердила, что 28-летний хавбек получил мышечное повреждение задней поверхности бедра левой ноги. Травму диагностировали после медицинского обследования в Нью-Джерси, где расположена база бразильской делегации в США.

Пакета был заменен в перерыве матча против Японии (2:1). После обследования стало известно, что у футболиста травма второй степени. В CBF отметили, что игрок будет проходить интенсивное лечение под наблюдением медицинского штаба сборной, чтобы восстановиться и вернуться к тренировкам как можно скорее.

Однако, по информации ESPN, ситуация сложная. Внутри команды не верят, что Пакета сможет вернуться на поле еще во время этого турнира. Источник в сборной назвал возможность его участия даже в гипотетическом финале с участием Бразилии «очень трудной».

До травмы Пакета сыграл во всех четырех матчах сборной Бразилии на ЧМ-2026 и отметился одной результативной передачей. В 1/8 финала чемпионата мира Бразилия встретится со сборной Норвегии. Вероятная потеря Пакета может стать серьезным кадровым ударом для команды перед поздними стадиями плей-офф.