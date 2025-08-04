Полузащитник Динамо Николай Шапаренко пообщался с журналистами накануне первого матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против кипрского Пафоса.

– Как сказался на подготовке к завтрашней игре непростой матч, который вы провели в Ровно позавчера?

– Да, мы провели очень сложный матч в Ровно, но мы добились своего, одержали победу. Восстановление идет по плану, так как у нас есть хорошие врачи, массажисты. Все будет нормально.

– Вы забили первый динамовский гол в сезоне УПЛ в ворота Вереса. В прошлом сезоне все тоже началось с вашего гола в ворота Вереса. Какое у вас и у команды настроение перед матчем с Пафосом?

– Настроение, конечно, боевое. Хотим показать завтра хорошую игру. Хочу обратиться к болельщикам, которые были на предыдущем матче, поблагодарить их за поддержку. Надеюсь, что завтра также будет немало болельщиков на трибунах, которые нас поддержат.

Поединок третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между Динамо и Пафосом состоится 5 августа в 21:00.