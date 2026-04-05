Денис Седашов

ЛНЗ одержал убедительную победу над Кривбассом в выездном матче 22-го тура Украинской Премьер-лиги со счетом 3:0.

После безголевой первой половины игры гости отметились трижды. Главным героем встречи стал Данило Кравчук, оформивший дубль. Сначала форвард воспользовался ошибкой Владимира Виливальда, а затем удвоил преимущество своей команды. Точку в поединке поставил Шота Ноникашвили, забив через пять минут после выхода на замену.

УПЛ. 22-й тур

Кривбасс – ЛНЗ – 0:3

Голы: Кравчук, 55, 65, Ноникашвили, 84

Эта победа позволила ЛНЗ набрать 50 очков и сохранить первую строчку в турнирной таблице. Черкасский клуб на три пункта опережает Шахтер, однако горняки имеют два матча в запасе.

Кривбасс занимает шестое место в УПЛ и имеет в активе 34 очка.

