Дубль Кравчука принес ЛНЗ разгромную победу над Кривбассом
Команда из Черкасс лидирует в турнирной таблице
около 12 часов назад
ЛНЗ одержал убедительную победу над Кривбассом в выездном матче 22-го тура Украинской Премьер-лиги со счетом 3:0.
После безголевой первой половины игры гости отметились трижды. Главным героем встречи стал Данило Кравчук, оформивший дубль. Сначала форвард воспользовался ошибкой Владимира Виливальда, а затем удвоил преимущество своей команды. Точку в поединке поставил Шота Ноникашвили, забив через пять минут после выхода на замену.
УПЛ. 22-й тур
Голы: Кравчук, 55, 65, Ноникашвили, 84
Эта победа позволила ЛНЗ набрать 50 очков и сохранить первую строчку в турнирной таблице. Черкасский клуб на три пункта опережает Шахтер, однако горняки имеют два матча в запасе.
Кривбасс занимает шестое место в УПЛ и имеет в активе 34 очка.
Карпаты победили Динамо благодаря голу Бабукара Фаала.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код дает скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04
