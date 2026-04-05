Женская сборная Украины завоевала бронзу ЧМ в Дивизионе IIB
Сине-желтые проиграли Литве в серии буллитов
около 13 часов назад
Женская сборная Украины завершила выступления на чемпионате мира в Дивизионе IIB. В заключительном матче турнира украинки проиграли Литве в серии послематчевых бросков.
Литва открыла счет в первом периоде, однако во второй двадцатиминутке сине-желтые вышли вперед благодаря реализации большинства от Манчак-Дженсен и Ведмеденко. Соперницам удалось перевести игру в овертайм, а затем вырвать победу в серии буллитов. Решающий бросок на счету Мюллер.
ЧМ-2026. Дивизион IIB. Женщины. 5-й тур
Украина – Литва – 2:3 Б (0:1, 2:1, 0:1, 0:1)
Шайбы: 0:1 — Стирнайте (Мюллер), 05:22; 1:1 — Манчак-Дженсен (Цимиренко, больш.), 23:09; 2:1 — Ведмеденко (Телегина, Манчак-Дженсен, больш.), 26:16; 2:2 — Мюллер (Туцюте, Стирнайте, больш.); 2:3 — Мюллер, победный буллит
По итогам соревнований сборная Украины заняла третье место в группе и завоевала бронзовые награды мирового первенства.
Женская сборная Украины по хоккею проиграла Гонконгу и упустила шансы повыситься в Дивизионе.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 17.04