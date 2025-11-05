Павел Василенко

Сегодня adidas и Украинская ассоциация футбола (УАФ) представили новую эксклюзивную форму национальной сборной Украины, в которой команда сыграет уже 13 и 16 ноября в квалификационных матчах чемпионата мира-2026 против сборных Франции и Исландии. Форма сочетает современность и глубокие исторические символы государственности.

Президент УАФ Андрей Шевченко рассказал о том, что значит для сборной Украины презентация новой домашней формы.

«Каждый новый матч – это шанс показать миру, кто мы, кто такие украинцы. Эта форма создана с уважением к тысячелетней истории Украины, к многовековому поиску своего места в мире и собственного пути. Этот орнамент – напоминание, что и в начале ХХ века, и сегодня украинцы отстаивают право на собственное государство. Мы благодарим adidas за партнерство, которое помогает нашим игрокам чувствовать себя уверенно и на поле, и вне его», – цитирует Шевченко пресс-служба УАФ.

С 6 ноября новая форма сборной Украины будет доступна для болельщиков в магазинах adidas, на adidas.ua и на shop.uaf.ua.