Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера прокомментировал победу над национальной командой Польши (2:0) в товарищеском матче.

В общении с журналистами после окончания встречи во Вроцлаве наставник сине-желтых дал оценку игре:

Я думаю, что самое сложное начнётся только сейчас. Потому что когда выигрываешь, мы все молодцы. Но футбол может за одну секунду всё изменить, перевернуть с ног на голову. Конечно, мы должны насладиться этой победой. Но быть очень сбалансированными.

Сегодня мы не были, конечно, идеальными. На мой взгляд, мы можем сыграть и сделать намного лучше. Лучшая вещь – это был характер, который продемонстрировали наши ребята.