Мальдера — о победе над Польшей: «Мы не были идеальными, но ребята показали характер»
Итальянский специалист видит потенциал для улучшения игры сине-желтых
Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера прокомментировал победу над национальной командой Польши (2:0) в товарищеском матче.
В общении с журналистами после окончания встречи во Вроцлаве наставник сине-желтых дал оценку игре:
Я думаю, что самое сложное начнётся только сейчас. Потому что когда выигрываешь, мы все молодцы. Но футбол может за одну секунду всё изменить, перевернуть с ног на голову. Конечно, мы должны насладиться этой победой. Но быть очень сбалансированными.
Сегодня мы не были, конечно, идеальными. На мой взгляд, мы можем сыграть и сделать намного лучше. Лучшая вещь – это был характер, который продемонстрировали наши ребята.
Свои следующие товарищеские игры украинцы проведут 7 июня в Оденсе против Дании.
