Шевченко отреагировал на жуткий эпизод с Эриксеном: «Сегодня не хочется говорить о футболе»
Матч Дания – Украина отошёл на второй план
около 2 часов назадПодписаться в
Датский футболист Кристиан Эриксен потерял сознание во время воскресного товарищеского матча против Украины в Оденсе. После более чем часа игры при счете 2:1 в пользу хозяев 34-летний датчанин упал на землю.
Президент УАФ Андрей Шевченко прокомментировал ситуацию с Эриксеном.
«Во-первых, сегодня не хочется говорить о футболе. Из последнего, что мне известно – с Эриксеном все в порядке.
Я очень благодарен футболистам и тренеру за их реакцию. За то, что они поддержали и весь стадион.
В таких ситуациях стоит думать только о жизни футболиста. Сейчас вся наша команда, думаю, все люди в Украине вместе с семьей Кристиана. Мы рядом с ним.
Я надеюсь, он выздоровеет. Остается думать об этом, молиться и быть всем вместе», – сказал Шевченко в эфире Megogo.
Бывший полузащитник Интера, Манчестер Юнайтед и Тоттенхэма перенес сердечный приступ во время матча Евро в июне 2021 года в Копенгагене против Финляндии. Врачи немедленно вмешались и начали реанимацию. Благодаря их быстрой реакции он был спасен. С тех пор Эриксен играет с имплантированным дефибриллятором.
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