Датский футболист Кристиан Эриксен потерял сознание во время воскресного товарищеского матча против Украины в Оденсе. После более чем часа игры при счете 2:1 в пользу хозяев 34-летний датчанин упал на землю.

Президент УАФ Андрей Шевченко прокомментировал ситуацию с Эриксеном.

«Во-первых, сегодня не хочется говорить о футболе. Из последнего, что мне известно – с Эриксеном все в порядке.

Я очень благодарен футболистам и тренеру за их реакцию. За то, что они поддержали и весь стадион.

В таких ситуациях стоит думать только о жизни футболиста. Сейчас вся наша команда, думаю, все люди в Украине вместе с семьей Кристиана. Мы рядом с ним.

Я надеюсь, он выздоровеет. Остается думать об этом, молиться и быть всем вместе», – сказал Шевченко в эфире Megogo.